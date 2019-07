Autostrade, inizia l'esodo: code e traffico intenso su A1 e A14

"Bollino rosso" per strade e autostrade nell'ultimo fine settimana di luglio. Traffico intenso e code si registrano già dal primo pomeriggio sul nodo di Bologna e sulle principale arterie.

Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona alle 15 si registrano code tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico intenso.

Co de anche sulla A1, tra Bivio A1-Variante e Firenzuola, per veicolo in avaria, mentre il traffico è intenso tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante.