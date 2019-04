Incidenti in autostrada: traffico e code in A1, A13 e A14

Mattinata di traffico in autostrada, complici un paio di incidenti. Si apre con code sparse e anche qualche incidente, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti, la prima settimana di aprile nel nodo autostradale bolognese.

Dalle otto di stamane traffico e code sono registrati in A1 tra Casalecchio e Sasso in direzione di Firenze, al Km 200. Stesso discorso per quanto riguarda il raccordo verso la A14, con traffico intenso e rallentamenti in direzione di Ancona. Sull'anello autostradale in direzione Firenze code a tratti sono registrate al Km 9, tra l'aeroporto e il raccordo con A13.

Spostandosi nel tratto urbano della Adriatica due incidenti, senza conseguenze per gli automobilisti coinvolti, stanno interessando il traffico nel km 5 del raccordo -direzione Ancona- e in prossimità del raccordo con la A13. Sempre sulla A13 code a tratti all'altezza dell'Interporto in direzione Bologna.