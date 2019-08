Weekend di controesodo: traffico intenso in autostrada

MOdena, Borgo, Casalecchio, Arcoveggio, Imola e Firenze. Traffico intenso su tutta la rete autostradale, per il primo weekend di controesodo di settembre. Situazioni di criticità si segnalano soprattutto in corrispondenza dei raccordi autostradali Tra A22 e A1, tra A1 e A14, tra A14 e A13 e lungo la A14, in direzione di Bologna.