Traffico e autostrade per l'esodo di ferragosto: oggi bollino nero

Ferragosto alle porte, caldo e bel tempo: per il week-end che anticipa la settimana centrale di agosto si preannuncia molto caldo anche sulle nostre autostrade che conducono verso le località turistiche e soprattutto verso la Riviera. Il "bollino nero" suggerisce di consultare il sito di Autostrade per l'Italia prima di mettersi in viaggio per scegliere eventualmente percorsi alternativi a quelli rallentati.

Queste le criticità della prima mattinata di oggi nell'area di Bologna:

Coda Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 - direzione: Autostrada bologna-taranto) . Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso

Code a tratti A1 Milano-Bologna (Km 188.8 - direzione: Napoli). Code a tratti tra Reggio Emilia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso

Permane fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Tale divieto sarà in vigore anche domani dalle 7 alle 22.