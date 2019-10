Lavori al ponte sul Reno e traffico, chiusa uscita tangenziale

Traffico deviato alle porte di Bologna. E' chiusa l'uscita uno della Tangenziale in direzione Bologna, dopo gli interventi al ponte sul Reno dello 'stradone' che collega Bologna a Casalecchio. La chiusura è comunicata da Autostrade da questa mattina: per chi proviene dalla A1 l'itinerario alternativo consigliato è quello di raggiungere l'uscita due.

La chiusura era stata spiegata nei giorni scorsi dal comune di Bologna per cercare di decongestionare il traffico lungo l'asse attrezzato, traffico che in quel punto conosce un importante restringimento di carreggiata. La fase finale dei lavori, iniziata oggi e che andrà avanti per una decina di giorni, ha chiuso due corsie sul ponte in questione, lungo viale Sandro Pertini, per opere di consolidamento strutturale. Nelle prime fasi dei lavori già si erano verificati problemi alla circolazione, suscitando polemiche.