Sciopero per il clima, traffico e viali bloccati in zona Stazione

Viali in zona stazione bloccati per una decina di minuti questa mattina in corrispondenza del passaggio del grosso corteo degli studenti per lo sciopero per il clima, la manifestazione lanciata in tutto il mondo dall'appello di Greta Thunberg.

Prima Piazza dei Martiri, poi via Boldrini, infine Viale Pietramellara sono stati chiusi dalla Polizia Locale e il traffico deviato. La situazione è comunque rientrata in breve tempo. Pesanti i disagi alla circolazione, congestionata in zona stazione anche per la concomitanza con la fiera Cosmoprof.