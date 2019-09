La 'Regina della Piazzola' a 89anni guida la protesta: "Paghiamo solo tasse, è uno schifo"

Imbufaliti gli ambulanti della Piazzola, ai quali è stata tolta la piazza per due giorni per fare spazio all'evento Coldiretti. In segno di protesta contro la decisione del Comune, hanno approntato un sit-in davanti alla Montagnola.

A guidare i manifestanti è stata la 'Regina della Piazzola', la signora Laura. Con genuinità e fervore, l'89enne racconta della vita spesa tra i banchi del mercato e si lascia ad andare ad un duro sfogo contro l'amministrazione, parlando delle problematiche che strozzano gli addetti del settore: dalle tasse, alle difficoltà che comporta il restare due giorni senza vendite.