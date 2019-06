Traffico, week end di eventi e feste di strada: divieti e modifiche alla circolazione

Il primo fine setttimana di giugno sarà caratterizzato da feste di strada e manifestazioni per la Festa della Repubblica.

Le modifiche alla circolazione

1° giugno: Via Collegio di Spagna, Via Belfiore chiuse alla circolazione dalle 7 alle 24 e Via Graziano (da Lenzi a Calori), Via Lenzi, Via Nannetti chiuse alla circolazione dalle 8 alle 18.

Non si potrà parcheggiare in via Torleone per l'Iftar, Ramadan, festa per la rottura del digiuno in via Torleone

il pasto serale che interrompe il digiuno durante il mese sacro del Ramadan.

2 giugno 2019 si celebra la "Festa della Repubblica", manifestazioni ed eventi istituzionali in Piazza Maggiore: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Roosvelt, nell'area interna al cordolo, con la sola eccezione delle autovetture dei partecipanti alle cerimonie (due file di sosta centrali e mezzi militari).