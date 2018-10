Smog: i diesel euro 4 circolano, sospese anche le domeniche ecologiche

Palazzo D'Accursio revoca dunque il blocco per i diesel euro 4, ma, in attesa di un nuovo incontro tra i Comuni nella sede regionale dell'Anci, sospende anche le domeniche ecologiche (la prima era in programma il prossimo 28 ottobre). L'ordinanza è stata pubblicata oggi ed è firmata dal direttore del settore Mobilità, Cleto Carlini.

Si tratta di un "provvedimento provvisorio- precisa il Comune- che modifica l'ordinanza antismog dopo le decisioni assunte ieri nella sede della Regione Emilia-Romagna durante un incontro tra gli amministratori dei Comuni che rientrano nel Piano aria integrato regionale (Pair)". La nuova ordinanza va dunque a modificare quella precedente, "in attesa dei prossimi atti regionali che sanciranno le decisioni assunte ieri sui diesel euro 4 e sui periodi emergenziali di allerta smog". Leggi ordinanza domeniche ecologiche

Quindi, da oggi è di nuovo consentita la circolazione dei diesel euro 4 anche nelle fasce orarie e nelle giornate in cui vige il blocco. (dire)

