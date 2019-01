Traffico dalla Spagna: 13 arresti, sequestrati 38 kg di droga e una 'piantagione'

13 gli arrestati nell'operazione di ieri che ha messo al palo un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna. Sono stati sequestrati 8 kg di cocaina, 30 di hashish e in un appartamento a Borgo Panigale, in uso a un cittadino albanese, 100 piante di marijuana. Lo rnede noto Firenze Today.

Gli arrestati sono di nazionalità spagnola, rumena, albanese e italiana.

La droga, proveniente dalla penisola iberica, veniva introdotta in Italia attraverso la frontiera terrestre di Ventimiglia, occultato, talvolta, anche tra il carico degli autoarticolati o su auto con targhe inglesi, spagnole o francesi, con a bordo coppie di mezza età.

Le indagini della Squadra Mobile

Le indagini della Squadra Mobile di Firenze sono partite prendendo spunto da una serie di elementi emersi a seguito dell’arresto per droga di due cittadini italiani e al contestuale sequestro, nel dicembre 2016, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

A seguito poi dell’arresto - avvenuto a Bologna nel 2017 - di alcuni corrieri dalla Spagna e al sequestro di oltre trenta chili di marijuana, c’era stato un altro cambiamento di rotta, spostando ancora una volta il canale dell’approvvigionamento della droga. Approfondendo la vicenda, gli agenti della Sezione Antidroga sono riusciti ad individuare i presunti fornitori degli arrestati, ritenuti appartenenti ad una organizzazione criminale.

Una particolare caratteristica dell'organizzazione riguardava l'approvvigionamento. I cittadini albanesi che ne facevano parte avrebbero preferito acquistare e importare stupefacente dalla Spagna, qualitativamente superiore e con un principio attivo nettamente più elevato rispetto ad altre coltivazioni.

Tuttavia l’attività di contrasto delle forze dell’ordine si era fatta decisamente sentire nel tempo, con arresti di corrieri e sequestri di ingenti quantitativi di droga. L’organizzazione aveva quindi dovuto rivedere più volte le proprie abitudini, cercando sempre nuovi canali di approvvigionamento della droga.

Nel maggio del 2017, uno dei carichi destinati alla piazza fiorentina era stato intercettato dalla polizia francese. Gli agenti avevano fermato in Francia un camionista spagnolo di origine magrebine, scoprendo all’interno del mezzo 35 chili di marijuana e 14 di hashish.

Andato in fumo il prezioso carico, il capo del gruppo aveva individuato una nuova fonte di approvvigionamento di marijuana gestita in Andalusia.Nel corso dell’attività sono stati individuati anche una serie di persone, prevalentemente di nazionalità italiana, che si sarebbero rifornite di marijuana (nell’ordine di alcuni chili a settimana) dall’organizzazione criminale fiorentina.

In conclusione, nel corso dell’intera indagine sono finite in manette 26 persone. Sequestrati invece oltre 130 kg di marijuana, quasi 45 di hashish, 8 di cocaina, qualche altro grammo tra oppio e ketamina e una somma di denaro che si aggira intorno ai 180mila euro in contanti (solo nell'operazione odierna ne sono stati sequestrati 90mila).