San Giorgio di Piano: 80 kg di droga tra casa e auto, arrestato trafficante

Un normale controllo alla circolazione stradale ha portato all'arresto di una trafficante di sostanze stupefacenti. Ieri mattina una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Panigale in via Giovanni XXIII a San Giorgio di Piano ha intimato l’alt a un 49enne italiano, alla guida di una Ford Fiesta.

Il controllo dei documenti avrebbe portato a scrprire i suoi precedenti di polizia, per questo motivo il conducente era così agitato? Ma i militari avevano già "fiutato" l'odore acre provenire dall'interno dell'abitacolo: in un borsone riposto nel bagagliaio l'uomo trasportava 150 panetti di hashish per un peso complessivo di 15 kg. Atri 30 grammi di hashish erano nascosti dentro un pacchetto di sigarette.

La pattuglia di Borgo Panigale così ha chiesto ausilio ai colleghi di San Giovanni in Persiceto che sono andati a perquisire l’appartamento dell’uomo, residente nelle vicinanze. Lì hanno trovato altri 3 kg di hashish, 60 kg di marijuana, una pistola scacciacani, un bossolo di una pistola calibro 6,35, una bilancina di precisione e un rotolo di pellicola per imballaggi. Il trafficante è finito in manette e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato portato in carcere.

