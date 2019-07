Previsione traffico estate 2019: ecco le giornate più critiche

Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale della viabilità istituito presso il Ministero dell'Interno, ha disposto un piano, in vista degli spostamenti verso le località turistiche.

Le giornate altamente critiche, cosiddette da "bollino nero" sono sabato 3 e 10 agosto, mentre quelle da "bollino rosso" riguardano l'ultimo fine settimana di luglio, il primo del mese di agosto, il 18 e il 25 agosto e i primi due week end di settembre.

La Polizia di Stato raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo.

Numeri e siti utili

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per I-phone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali.

Qui il Calendario traffico estate 2019