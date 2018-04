Multe a targhe straniere, ogni anno elevati 95mila verbali

Ogni anno la Polizia municipale di Bologna eleva circa 95mila infrazioni a carico di veicoli con targa estera. È il dato contenuto nella delibera approvata oggi dal Consiglio comunale, tramite la quale il Comune aderisce ad una convenzione regionale stipulata da Intercenter per affidare ad una società specializzata la gestione di queste pratiche, viste le difficoltà che si incontrano per notificare le multe e incassare le relative sanzioni. La convenzione prevede che le amministrazioni diano origine a contratti di servizio validi dal mese in corso al 31 marzo 2022.

"Il Corpo di Polizia municipale eleva circa 95mila infrazioni l'anno a targhe estere e, al momento- recita la delibera- non esistendo una banca dati dove reperire le proprietà dei veicoli stranieri, le violazioni non vengono notificate".

Di conseguenza, la Municipale intende aderire alla convenzione e nella delibera si spiega che la spesa per l'acquisizione del servizio è stata stimata in 3,2 milioni di euro per il periodo citato. In realtà questa "è una previsione di spesa che difficilmente si riuscirà a raggiungere", afferma in aula l'assessore alla Polizia municipale, Alberto Aitini, spiegando che alla società affidataria "rimane il 10% delle multe che riusciamo ad incassare".

L'adesione alla convenzione, comunque, "va nella direzione di far sì che le multe alle targhe straniere si riescano a notificare e soprattutto che si riescano ad incassare le sanzioni", continua Aitini. E "in questi anni il servizio ha funzionato bene, nel senso che le entrate sono state ampiamente superiori alle uscite. Ma è chiaro- conclude l'assessore- che rimane la difficoltà di riuscire a notificare, soprattutto in alcuni Paesi, in particolare quelli dell'est Europa". (PAM/DIRE)