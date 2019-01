Traffico, neve in autostrada: i tratti più critici sulla A1 e sulla A14

Autostrade per l'Italia fa sapere che sono in atto deboli nevicate sulla A1 Panoramica tra Rioveggio e Bivio Direttissima e sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Riccione.



Le nevicate così hanno raggiunto le quote autostradali in Toscana ed Emilia Romagna e potranno interessare nelle prossime ore anche Umbria, Marche settentrionali e Triveneto.

I tratti più critici (aggiornamento ore 16.30)

Segnalata neve sulla A14:

A14 Bologna-Ancona, tra Castel San Pietro e Faenza

A14 Diramazione per Ravenna, tra Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Dir.

A14 Bologna-Ancona Neve tra Faenza e Riccione

A14 Bologna-Ancona tra Cesena e Pesaro

Segnalata neve sulla A1:

Sulla A1, neve da Sasso Marconi a Firenze.

Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.