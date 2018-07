Traffico di rifiuti e riciclaggio, la Polfer denuncia 26 persone

Al termine di una complessa attività investigativa protrattasi per oltre due anni (nome in codice 'il nonno di ferro'), condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria – Sezione Rame del Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, sono state denunciate 26 persone, accusate di traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e riciclaggio.