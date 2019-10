Lavori a ponte sul Reno, ultimo round: si temono disagi

Cantiere in chiusura sul ponte di viale Pertini: ma da martedì 15 ottobre, per gli ultimi dieci giorni di lavori, sarà libera al transito dei veicoli solo la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione di Bologna. La carreggiata in direzione di Casalecchio-Zola sarà invece completamente aperta al transito. Lo comunica il Comune di Bologna. In vista dell'ultima parte del cantiere, si legge in una nota, i Comuni di Bologna e Casalecchio di Reno e Autostrade "hanno concordato un presidio costante in corrispondenza dell'uscita di Casalecchio dell'autostrada. Lo stesso tratto, nei giorni scorsi, aveva creato problemi al traffico.

Nel caso la situazione della viabilità sull'asse stradale della nuova Bazzanese e viale Pertini risulti congestionata, Autostrade "potrà predisporre la chiusura temporanea dell'uscita 1, convogliando gli automobilisti in viaggio lungo la tangenziale all'uscita successiva, evitando così di far confluire il traffico sull'asse stradale dove sono in corso i lavori. L'uscita 1 della tangenziale sarà normalmente fruibile nei momenti di traffico regolare".

I lavori iniziati il 21 settembre scorso sul ponte di viale Pertini, ricorda il Comune, "sono parte del più ampio intervento di manutenzione necessario alla sua cura e conservazione. L'intervento sul Pertini si è reso necessario dopo che, nel corso dell'ultimo monitoraggio, gli esperti hanno segnalato un aggravamento delle condizioni del calcestruzzo dei piloni dovuto alle infiltrazioni d'acqua dal manto stradale nei giunti, già sotto osservazione dal 2018. Durante l'estate sono stati eseguiti i saggi e le prove strutturali, operazioni necessarie alla progettazione dell'intervento poi avviato il 21 settembre. I lavori in corso in queste settimane sono mirati al rifacimento dei giunti il cui deterioramento provoca le infiltrazioni". (Bil/ Dire)