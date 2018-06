Prima linea del tram, si parte: pubblicato il primo bando

Tram, si parte. Il Comune di Bologna ha pubblicato la gara per l'aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica della prima linea, quella rossa: l'importo fissato a base d'asta ammonta a circa 1,7 milioni di euro (al netto dell'Iva) e l'apertura delle buste inizierà tra un mese, il 4 luglio.

L'affidamento avverrà tramite procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La pubblicazione del bando, concretizzatasi in questi giorni, è sostanzialmente in linea con le tempistiche che erano state indicate ("Entro maggio") dall'assessore alla Mobilità, Irene Priolo.

Il responsabile del procedimento inserito nel disciplinare è l'ingegner Giancarlo Sgubbi, responsabile dell'unità Pianificazione e Promozione della mobilità sostenibile di Palazzo D'Accursio. L'importo a base di gara, per l'esattezza, è pari ad un milione e 730.377,95 euro (al netto di Iva e altre imposte) a fronte di "un importo complessivo dell'opera- si legge nel disciplinare- al netto delle forniture del materiale rotabile, stimato in 240 milioni e 750.000 euro".

La durata dell'appalto per la progettazione è fissata in 280 giorni dalla stipula del contratto, quindi circa nove mesi. Il Comune poi si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, "nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi", consistenti nella progettazione definitiva della prima linea, per una durata pari a 12 mesi ed un importo stimato complessivamente non superiore a 4,327 milioni al netto dell'Iva.

Nella valutazione delle proposte potranno essere assegnati 80 punti per l'offerta tecnica e 20 per quella economica. I plichi con le offerte dovranno essere consegnati in Comune entro le 12 del 4 luglio. In quella stessa giornata si svolgera' la prima seduta pubblica per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.

Una volta verificata la regolarità di quest'ultima, le buste con l'offerta tecnica e l'offerta economica passeranno alla commissione giudicatrice. Negli allegati del bando compaiono, sempre in riferimento alla prima linea, tre punti in cui il tracciato presenta più alternative possibili: una in zona Caab, una all'altezza del quartiere fieristico e poi quella relativa al centro, in merito alla quale il Comune ha annunciato di voler coinvolgere i cittadini per decidere se il tram dovrà passare da via Indipendenza e dalla 'T' oppure da via Marconi. Intanto, con un altro atto, l'amministrazione comunale ha autorizzato la spesa di circa 5.300 euro per la pubblicazione dell'estratto di gara su tre quotidiani nazionali ed un quotidiano locale. (Pam/ Dire)