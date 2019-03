Progetto Tram, verso incontro tra residenti e Comune

Avanti con la road map del progetto tram a Bologna. Il 3 aprile, alle 20.30, ci sarà un'assemblea pubblica all'opificio Golinelli per avviare "il percorso di informazione dei cittadini sul progetto di realizzazione della prima linea della rete tranviaria".

Lo segnala il sindaco Virginio Merola nella sua newsletter. Continua Merola: "Con l'assessore Priolo e i progettisti spiegherò le ragioni per cui abbiamo puntato sulla realizzazione del tram a Bologna. È anche possibile compilare un questionario che ci servirà molto a comprendere le aspettative e le preoccupazioni dei cittadini".

Intanto, anche i critici sembrano già pronti all'appuntamento e mettono le mani avanti. Si legge in un post del comitato No tram: "Il 3 aprile alle ore 20.30 l'amministrazione Merola ha organizzato un incontro pubblico presso l'opificio Golinelli in via Paolo Nanni Costa 3 dove, oltre ad assistere, ci auguriamo possano intervenire anche i cittadini bolognesi". (Lud/ Dire)