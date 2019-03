Comitato anti-tram: "Vogliamo fermare un progetto assurdo"

Il quartiere Borgo Panigale "diventera' un ghetto", teme il neo-nato gruppo "Attacchiamoci al tram", che sta muovendo i primi passi 'ufficiali' in parallelo al progetto del tram. Il 7 marzo è prevista una grande assemblea al centro Bacchelli di Casteldebole, ma già lunedì mattina il comitato si presenterà alla stampa.

Per ora c'e' una pagina Facebook con 363 follower, compresi diversi esponenti del centrodestra cittadino. "A noi- scrivono gli attivisti del comitato- non interessa il colore politico, ma ci interessa il benessere degli abitanti del quartiere, ci interessa che nessuna attivita' commerciale sia costretta a chiudere, che il quartiere non diventi un ghetto dove la sera non esce piu' nessuno di casa e il giorno sia invivibile. Noi siamo cittadini che lottano per i cittadini e vogliamo fermare questo progetto assurdo".

(Dire)