Tram, via Indipendenza pedonale 7 giorni su 7

Via Indipendenza diventerà pedonale, nel tratto che va da via Rizzoli a via dei Mille, con il passaggio del tram. Si evince dal progetto di fattibilità tecnica della linea rossa approvato dalla Giunta Merola nell'ultima seduta prima della pausa natalizia, presentato oggi in conferenza stampa dall'assessore alla Mobilità di Palazzo D'Accursio, Irene Priolo.

Il passaggio della tramvia avverrà "senza realizzare la linea aerea" e per quanto riguarda il tracciato, il Comune ha optato per il percorso nelle vie Ugo Bassi e Indipendenza, evitando così via Marconi. In via Indipendenza sarà consentito solo l'accesso al tram, ai pedoni e ai ciclisti tutti i giorni della settimana e non solo nel weekend. In via Ugo Bassi il tram passerà regolarmente anche nelle giornata di Tdays. "Nel corso del 2020 faremo uno studio per un riordino complessivo delle linee di autobus - spiega Priolo - in via Indipendenza si tratta soprattutto di rivedere il carico-scarico delle merci".

In via Riva Reno, invece, il passaggio del tram sarà accompagnato da un intervento per riportare alla luce il canale sotterraneo, sul modello dei Navigli di Milano, con l'obiettivo sia di riqualificare sia di mettere in sicurezza la strada e il canale stesso. C'e' però il problema della perdita di 200 posti auto a causa del tram. E per questo, annuncia l'assessore, "abbiamo dato mandato ai progettisti di individuare un'area per recuperare gli stalli persi, studiando anche la possibilità di un parcheggio sotterraneo". Un 'silos' che però non sarà in concessione come quello vicino in via Azzo Gardino, nè sarà pertinenziale. Il modello a cui guarda l'assessore è più simile al parcheggio di piazza della Pace. In ogni caso, assicura Priolo, "vogliamo farci carico del problema".

La linea rossa del tram attraverserà poi la zona di San Donato, passando da via Serena e via della Repubblica, mentre al Pilastro transiterà nelle strade più interne del quartiere, ovvero le vie Pirandello, Casini, Frati, Sighinolfi e Larga. Ora l'obiettivo del Comune è pubblicare entro la fine del 2020 la gara di appalto integrato per l'affidamento sia del progetto esecutivo sia dei lavori allo stesso soggetto, in modo da ridurre i tempi. Così i cantieri dovrebbero partire (da Borgo Panigale, dove sarà realizzato il deposito) nel 2022, per poi vedere la prima corsa completa del nuovo tram a Bologna nel 2026. "Ma nella gara vogliamo prevedere anche l'avvio dell'opera per stralci funzionali - sottolinea Priolo - quindi i primi tratti potrebbero partire anche prima del 2026". Proprio ieri intanto la Conferenza unificata a Roma ha dato il via libera al decreto di riparto dei fondi del ministero, confermando il finanziamento da 509 milioni di euro per il tram di Bologna. "Lo diciamo, visto che qualcuno aveva dei dubbi - punge Priolo - su quest'opera abbiamo fatto un lavoro di pregio che ci è stato riconosciuto dal ministero con l'assegnazione del finanziamento completo. Non era scontato. Ora col tram possiamo scrivere una nuova pagina di Bologna. E' un'opera di comunità, il principale strumento di equità sociale, riqualificazione urbana e contenimento dell'inquinamento", conclude l'assessore. (dire)