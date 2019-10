Primo trapianto al mondo di vertebre con ossa umane: operazione al Rizzoli

Sta bene, anzi "molto bene", ed è già stato dimesso il paziente di 77 anni affetto da tumore osseo che il 6 settembre scorso, per la prima volta al mondo è stato sottoposto a un trapianto di vertebre con innesto di ossa umane e non di protesi artificiali.

Artefice dell'intervento l'equipe di chirurgia vertebrale dell'istituto Rizzoli di Bologna diretta da Alessandro Gasbarrini, che oggi ha illustrato l'operazione alla stampa nella sede della Regione Emilia-Romagna, alla presenza del governatore Stefano Bonaccini. La particolarità dell'intervento, sottolinea Gasbarrini, è appunto l'innesto di ossa umane e non di protesi metalliche o in carbonio, prelevate da un donatore e conservate a 80 gradi sotto zero dalla Banca del tessuto muscolo-scheletrico della Regione, che ha sede proprio al Rizzoli.

"Non è mai stata impiantata una vertebra al posto di un'altra vertebra al mondo- sottolinea Gasbarrini- più biologico di così è impossibile, meglio della natura non c'è nulla". Il paziente è stato ricoverato al Rizzoli per un mese. Dopo i primi 15 giorni di controllo post-operatorio, il 77enne è stato trasferito al reparto di fisioterapia "dove è stato rimesso in piedi e in condizione di avere una vita più normale possibile- spiega Gasbarrini- quando è stato in condizione è tornato tra i suoi affetti e oggi sta molto bene" (San/Dire)