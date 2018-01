Trasporto sanitario urgente: un Falcon 900 atterra in città

E' andato a buon fine il trasporto sanitario urgente di un giovane in pericolo di vita. Un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è partito da Brindisi ed è atterrato a Bologna intorno alle 15. Lo rende noto l'Aeronautica Militare su twitter.

TSE - TRASPORTO SANITARIO URGENTE. La Prefettura può chiedere l'intervento dello Stato Maggiore dell'Aeronautica per effettuare un trasporto sanitario di emergenza. Può essere effettuato per:

- trasporto di ammalato in imminente pericolo di vita;

- interventi sanitari da eseguire entro termini determinati ed improrogabili, come in caso di trapianto di organi.

Quando vi è l'impossibilità di effettuare la cura o l'intervento nell'ambito della struttura dove il paziente è ricoverato, di utilizzare i mezzi di trasporto ordinari o delle linee aeree civili e in caso di non contagiosità del paziente e assenza di controindicazioni al trasporto aereo.

La richiesta deve essere effettuata da una struttura sanitaria che deve anche provvedere, con i propri mezzi, al raggiungimento dell'aeroporto di partenza e al trasferimento dall'aeroporto di arrivo alla struttura sanitaria di destinazione.

Qualora il paziente dovesse aver bisogno di assistenza medica a bordo o di particolari attrezzature (che devono essere autoalimentate), sarà compito della struttura sanitaria richiedente predisporre quanto necessario.