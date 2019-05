Granarolo, incidente mortale lungo la Trasversale di Pianura: morto un ciclista

Incidente mortale oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30, lungo la Trasversale di Pianura, Sp3, nel territorio di Granarolo. Un uomo di 52 anni che viaggiava in sella a una bicicletta in direzione San Giovanni in Persiceto, è stato investito da un'auto che sopraggiungeva dalla stessa direzione.

L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale di Terre di Pianura, intervenuta sul posto non appena è stato lanciato l'allarme. Il 52enne, residente in provincia, è stato urtato da una Toyota guidata da un uomo di 70 anni residente nel bolognese, che in seguito all'incidente non ha riportato ferite. E' stato l'automobilista, sotto choc, a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma l'urto violento non ha lasciato vie di scampo al ciclista.

La normale viabilità non ha subito disagi. Rilievi da parte della polizia locale sono ancora in corso.