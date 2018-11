Traversata dell'Atlantico in barca a vela: a bordo anche un bolognese

In venti giorni attraverseranno l'oceano Atlantico in barca a vela. A partecipare alla regata Arc-Atlantic Rally for Cruisers, una competizione amatoriale che riunisce appassionati di vela da tutto il mondo, anche un gruppo di amici, esperti skippers e marinai italiani, tra cui un bolognese. L'equipaggio è partito alle 12, da Las Palmas, capitale di Gran Canaria, verso ovest per attraversare l'Atlantico, con l’obiettivo di raggiungere i Caraibi. E quest’anno, a bordo di S’extra, la barca xc 45 della Xyacht c’è anche Fausto Giordano, 36 anni, di Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme.

“Con il numero 144 sulla nostra imbarcazione punteremo ai Caraibi – ha spiegato Giordano a BolognaToday, poco prima della partenza – E’ la seconda volta che faccio questa esperienza , la prima fu nel 2009. Sono 250 gli equipaggi iscritti, e percorreremo circa 2.800 miglia in 15 -20 giorni. Navigheremo in mare aperto con venti che soffieranno prevalentemente da est a ovest, chiamati alisei, con la probabilità di imbatterci in temporali che dureranno massimo un paio di ore. E’ una competizione amatoriale che viene organizzata in questo periodo proprio per le condizioni meteo che ci sono nell’oceano. Siamo emozionati, felici e pronti a salpare”.

A comporre l’equipaggio della S’extra , oltre a Fausto Giordano , Andrea Muratori di Rimini, Michele Sighel e Lorenzo Carlucci di Trento, Gino di Grappa di Brescia e Sandro Vinci di Oristano.

