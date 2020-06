Torna il Trekking col treno versione anti-covid: mascherine e autocertificazione

Escursioni su prenotazione, posti limitati, mascherine, gel e autocertificazione. È l'edizione 2020 del Trekking col Treno, l' iniziativa dedicata agli appassionati di escursionismo, promossa e coordinata dalla Città metropolitana insieme con la sezione bolognese del Club Alpino Italiano (Cai), al via da domenica 21 giugno.

Una 29esima edizione post-Covid, che propone 26 escursioni per la prima volta a prenotazione obbligatoria, con un numero un massimo di 15 partecipanti. Novità anche sui trasporti, dato che la caratteristica formula di Trekking col Treno che prevede la possibilità di raggiungere il punto di partenza con i mezzi pubblici, in questa edizione viene limitata al solo utilizzo del treno, opportunità consolidata da un rinnovato supporto all’iniziativa da parte di Trenitalia Tper. Rimane comunque possibile raggiungere il luogo di partenza anche autonomamente.

Escursioni Trekking col treno 2020

Quelle attualmente previste per l'edizione 2020 sono uscite giornaliere, distribuite nei weekend dal 21 giugno al 6 dicembre. Guidate dagli accompagnatori volontari del Cai, propongono quest’anno solo livelli di difficoltà facile o medio, così da non risultare troppo faticose. Destinazioni sono le bellezze storico-paesaggistiche dell'Appennino Tosco-Emiliano con i suoi parchi naturali, le sue valli e i suoi laghi, ma anche le ricchezze da riscoprire della collina. E ancora borghi antichi, luoghi della memoria, grandi cammini e peculiarità geologiche: un territorio ricco di storia e di cultura, variegato, da scoprire e assaporare lentamente.

La prima escursione, prevista per domenica 21 giugno, ripropone simbolicamente l’escursione inaugurale annullata lo scorso 1 marzo: un trekking che parte da piazza Maggiore e a piedi si inerpica nei primi colli sopra Bologna, alla scoperta di alcuni affascinanti belvederi sulla città. Un’escursione che simboleggia una forte voglia di ripartire, di rimettersi in cammino, dal cuore della città verso lo splendido, e spesso poco conosciuto, paesaggio naturale che la circonda. Il calendario è suscettibile di modifiche in caso di diverse disposizioni per il contenimento del Covid-19 o di specifiche valutazioni da parte del Cai Bologna.

Nuovo regolamento

Quest’anno, in seguito alla situazione contingente legata al Covid-19, Trekking col Treno ha la necessità di inserire un numero limitato di partecipanti per ogni escursione e la prenotazione obbligatoria. La prenotazione si effettua online sul sito, che utilizza la piattaforma sicura Trekksoft fornita da Bologna Welcome e che permette anche per il pagamento della quota di partecipazione, mantenuta anche in questa edizione a 2 euro per i soci Cai e 5 euro per i non soci. La quota di partecipazione non comprende i costi dei trasporti, che sono a carico dell’escursionista. Questo strumento di prenotazione è stato pensato da Bologna Welcome prima di tutto per favorire la programmazione, l’acquisto di prodotti online e la fruizione di un’offerta turistica ben organizzata, tutti elementi cruciali per un riposizionamento della destinazione in un’ottica di sicurezza e di servizio.

La partecipazione è subordinata all’autocertificazione delle condizioni di salute e all’accettazione delle norme di igiene, di distanziamento e di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Tra le altre, si sottolinea che ogni escursionista deve dotarsi di mascherina e gel igienizzante. L'elenco delle escursioni in italiano e inglese e il regolamento completo dell'iniziativa sono disponibili nel dettaglio sul sito, rinnovato quest'anno a cura della Città metropolitana di Bologna, e sulla pagina Facebook Trekking col treno.