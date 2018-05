Treno Alta Velocità in fiamme in galleria, ma è un'esercitazione

Un incendio su un treno veloce fermo al binario interrato e una avaria in galleria. Sono stati i due scenari di esercitazione notturna dei Vigili del fuoco, avvenuta questa notte dentro la sezione alta velocità della rete ferroviaria bolognese. Le prove hanno coinvolto diverse squadre di pompieri, impegnate nel nodo urbano bolognese, che si sviluppa per diversi chilometri sotto la città.

In particolare, sono stati simulati due tipi di emergenza: un treno in avaria nella galleria denominata di interconnessione con la linea per Venezia, che prevedeva l’esodo dei passeggeri per l’uscita di emergenza di via Agucchi; e il secondo, un principio d’incendio su un convoglio passeggeri fermo in stazione al binario 17. Trenitalia ha messo a disposizione un Freccia rossa Etr 500 e Ntv un treno Agv 575. L’attività addestrativa dei Vigili del fuoco rientra nel piano di emergenza interno del passante urbano ferroviario.

