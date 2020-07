Investimento sui binari: forti ritardi e cancellazione treni sulla Bologna-Ancona

Aggiornamento - ore 19:00. Il traffico è in graduale ripresa. Maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti per i treni in viaggio.

Alle 18.45 il traffico è ancora fortemente rallentato sulla linea Bologna-Ancona, dopo un investimento tra Forlì e Villa Selva nel pomeriggio di oggi 20 luglio.

Maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti per i treni in viaggio. Fs rende noto che è in atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:27)

• FA 8868 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:55)

• FA 8886 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

• FA 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:53)

• FB 8869 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:55)

• IC 35310 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08)

• RV 2129 Piacenza (12:49) - Ancona (17:16)

• RV 2921 Piacenza (13:45) - Pesaro (17:37)

• RV 2134 Ancona (14:45) - Piacenza (19:12)

• RV 6564 Rimini (14:46) - Piacenza (18:10)

• RV 2131 Piacenza (14:49) - Ancona (19:23)

• RV 11545 Piacenza (15:49) - Ancona (20:20)

• RV 2906 Rimini (16:40) - Milano Porta Garibaldi (21:20)

• R 11540 Rimini (15:20) - Imola (16:24)

• R 6567 Imola (15:43) - Rimini (16:54)

Treno parzialmente cancellato:

• R 6417 Ferrara (16:32) - Rimini (18:55): limitato a Bologna Centrale (17:15)

Treni cancellati:

• R 11512 Rimini (16:20) - Imola (17:24)

• R 11577 Imola (16:46) - Rimini (18:01)

• R 6568 Rimini (17:20) - Imola (18:24)

• R 11543 Imola (17:35) - Rimini (18:39)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.