Investimento sui binari sulla Bologna-Ancona: ritardi fino a 60 minuti

Sulla Linea Bologna - Ancona, dalle ore 10:20 il traffico è stato sospeso per circa 30 minuti per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito di un rinvenimento cadavere nei pressi di Bologna, in seguito a un probabile investimento. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario.

Aggiornamento ore 10.45

È ripreso alle 10.45 il traffico ferroviario fra Bologna e Castel San Pietro Terme su un solo binario, a senso unico alternato, con ritardi fino a 60 minuti e riprogrammazione del servizio ferroviario. Proseguono i rilievi dell’Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari.