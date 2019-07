Incendio sulla linea Bologna-Firenze: disagi e pesanti ritardi

E' ripreso con "forti rallentamenti il traffico ferroviario sospeso dalle 05.40 alle 07.10 a seguito di atto doloso da parte di ignoti all'infrastruttura". Lo scrive Rfi sottolineando che treni in viaggio subiranno ritardi o variazioni. Sul posto stanno operando le squadre tecniche di RFI per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura.

Dalle 5.10 di oggi, 22 luglio, era sospesa la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Firenze per accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. A cusare l'interruzione è stato un incendio, probabilmente di natura dolosa, che ha interessato una cabina dell'Alta Velocità a Rovezzano, vicino Firenze.

Come riferisce Rfi "è in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario". Si registrano ritardi pesanti per tutti i convogli, compresi i treni Alta Velocità provenienti da nord, Milano e Bologna, e da sud, Napoli. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI e le Forze dell'Ordine.

Problemi sulla linea anche domenica 21 luglio, a causa del cedimento del terreno su cui poggiano i binari mentre sabato 20 luglio il pacco batterie di un treno AV ha preso fuoco nella stazione sotteranea.