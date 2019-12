Incidente ferroviario a Piacenza: ripresa la circolazione a un binario

E' in via di ripristino la circolazione dei treni dopo l'incidente ferroviario di ieri sera, a Piacenza, dove nei pressi della stazione un carrello merci, deragliando, ha impattato contro un regionale in transito in quel momento.

Sessanta i tecnici che hanno lavorato per tutta la notte per ripristinare la situazione. Per ora è stato riattivato un solo binario e al momento da Trenitalia si fa sapere che il traffico delle frecce è riattivata, anche se ci sono ritardi stimati fino a venti minuti.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario convenzionale, con cinque treni tra regionali e regionali veloci cancellati, nelle corse del mattino. Si tratta dei treni: FA 8802 Ancona (5:00) - Milano Centrale (9:10), RV 2274 Bologna Centrale (5:50) - Milano Centrale (8:50), RV 2272 Parma (6:10) - Milano Centrale (7:47), RV 2273 Milano Centrale (7:15) - Bologna Centrale (10:10), RV 2275 Milano Centrale (9:20) - Bologna Centrale (12:10)

e R 2910 Parma (6:36) - Piacenza (7:19).

Altri due treni risultano parzialmente cancellati: IC 583 Milano Centrale (6:50) - Napoli Centrale (15:29): origine da Bologna Centrale (9:18) e R 2117 Milano Centrale (6:45) - Pisa Centrale (11:45): origine da Fornovo (8:42)

Da Piacenza a Codogno nel frattempo sono stati messi a disposizione 11 bus sostitutivi.