Investimento sulla linea Bologna-Padova: treni cancellati e ritardi fino a due ore

Da poco prima delle 13, il traffico ferroviario è sospeso fra Monselice e Terme Euganee (linea Bologna – Padova) per l’investimento di una persona e l'accertamento dell'autorità giudiziaria. Alle 14:30 il traffico è ancora sospeso con ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. Rfi fa sapere che è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Padova e Rovigo.

Treni direttamente coinvolti:

· FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

· FR 9470 Roma Termini (11:30) - Venezia Santa Lucia (15:08)

· IC 594/595 Trieste Centrale (12:27) - Roma Termini (20:35)

· RV 2232 Bologna Centrale (12:12) - Venezia Santa Lucia (14:20)

· RV 2235 Venezia Santa Lucia (12:40) - Bologna Centrale (14:46)

· RV 2234 Bologna Centrale (13:12) - Venezia Santa Lucia (15:20)

· R 20681 Venezia Santa Lucia (11:51) - Rovigo (13:32)

· R 20684 Ferrara (11:54) - Venezia Santa Lucia (14:09)

· R 20683 Venezia Santa Lucia (12:51) - Rovigo (14:27)

· R 20685 Venezia Santa Lucia (13:51) - Rovigo (14527)

Treni cancellati:

· RV 2237 Venezia Santa Lucia (13:40) - Bologna Centrale (15:46)

· R 20688 Rovigo (13:27) - Venezia Santa Lucia (15:09)

Treni parzialmente cancellati:

· FR 9416 Napoli Centrale (9:09) - Venezia Santa Lucia (14:34): limitato a Ferrara (13:27)

· FR 9468 Roma Termini (10:30) - Venezia Santa Lucia (14:08): limitato a Monselice (13:26)

· FA 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48): origine da Ferrara (14:29)

· RV 2234 Bologna Centrale (13:12) - Venezia Santa Lucia (15:20): limitato a Rovigo (14:01)

Treni istradati su un percorso alternativo da Padova a Bologna via Verona con maggior tempo di viaggio di 90 minuti:

· FR 9417/9418 Fiumicino Aeroporto (10:53) - Venezia Santa Lucia (15:34)

· FR 9419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Napoli Centrale (17:48)

· FA 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48): origine da Venezia Mestre (14:38)

Inizio evento - ore 12:55