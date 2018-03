Investito sui binari ad Argelato, treni in ritardo sulla Bologna-Padova

È ripresa alle 12 la circolazione ferroviaria fra Castel Maggiore e San Giorgio di Piano su un solo binario, a senso unico alternato, con ritardi fino a 100 minuti, in seguito all'investimento di una persona avvenuta in mattinata, sulla tratta Bologna-Padova, da parte di un convoglio Alta velocità Italo da Napoli diretto a Venezia, in transito in prossimità della stazione.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico ferroviario: la trattta è stata riattivata per ora su un solo binario e la circolazione è a singhiozzo: diversi treni cancellati, con limitazioni e deviazioni di percorso via Verona per i treni a lunga percorrenza.

In base ai primi rilievi la persona investita sarebbe un uomo, 51enne, cittadino italiano. Sul posto stanno ultimando i rilievi personale Polfer insieme al magistrato di turno.