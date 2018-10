Investimento mortale sulla Bologna-Padova: treni cancellati e ritardi di oltre un'ora

Un giovane di circa 26 anni è stato investito e ucciso da un treno regionale diretto a Venezia in viaggio sulla ferrovia sulla Bologna-Padova. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:45, nel tratto di ferrovia tra i passaggi livello tra via Zanardi e via del Pane. Dalle 14:30 il traffico ferrovirio è ripreso, ma a rilento. Il convoglio interessato dall'incidente è ripartito con circa 100 minuti di ritardo.

Pesantissime le ripercussioni su tutta la tratta ferroviaria: Trenitalia informa di otto treni regionali cancellati su parte del percorso, due sull’intero tragitto. Sul fronte dei ritardi, sette treni a lunga percorrenza e cinque Regionali con attese -rispettivamente- fino a 20 minuti e fra 30 e 60 minuti. Per garantire la mobilità, durante il periodo di sospensione della circolazione, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Bologna e Castelmaggiore.

Sono in corso ancora accertamenti da parte della Polizia ferroviaria, coordinati al pm sul posto, ma da un primissimo riscontro si tratterebbe di un gesto volontario.