Nuovi orari ai treni Bologna-Romagna, è polemica: 'Fermate tagliate, rimborsi ai pendolari'

E' polemica sul nuovo assetto di orari per i treni regionali che collegano Bologna alla Romagna. Il Movimento 5 Stella ha presentato una interrogazione pr chiedere alla Giunta regionale un "rimborso totale per gli abbonamenti" a causa dello "scellerato cambio d’orario che sta provocando disservizi e disagi per i pendolari che viaggiano sulle linee ferroviarie che collegano la Romagna a Bologna.

“Il cambio d’orario che da qualche giorno sta creando disagi incredibili ai pendolari dimostra l’assoluta incapacità e inadeguatezza della giunta Pd – spiegano Bertani, Sensoli e Piccinini – La Romagna e l’Emilia, infatti, grazie al nuovo orario dei treni saranno più distanti e separate, allungando i tempi di percorrenza ferroviari per lavoratori e studenti che devono raggiungere le località intermedie, neanche tanto minori, poste lungo la via Emilia.

Per i pentastellati in Regione c'è "la conferma della reale intenzione nei fatti di costringere gli utenti ad usare l’automobile per gli spostamenti quotidiani" e quindi "ecco perché chiediamo che la Regione predisponga al più presto, a fronte dell’evidente peggioramento del servizio, il rimborso pressoché totale degli abbonamenti in corso".