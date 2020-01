Treni, riparte la linea Bologna-Portomaggiore danneggiata dall'esondazione dell'Idice

Riapre martedì 7 gennaio la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore che, nel tratto tra Mezzolara e Budrio, era stata spazzata via dalla rotta dell’Idice del 17 novembre scorso.

Dopo poco più di due mesi di lavori sui circa 4 chilometri interessati dall’alluvione che aveva strappato in alcuni punti la massicciata dove alloggiano le rotaie, i tecnici di Fer hanno infatti ultimato il ripristino dell’infrastruttura.

Da martedì prossimo, come fa sapere la Regione in una nota, potranno così tornare a circolare sei coppie di treni che, nel tratto di circa 2,7 chilometri compreso tra Mezzola e Budrio, procederanno a una velocità ridotta a 30 Km orari che sarà portata a 50 Km/h a partire da mercoledì 8 gennaio. Si tratta di una misura tecnica necessaria per verificare l’assestamento dell’armamento che sarà sottoposto a un monitoraggio costante da parte di Fer.

Per evitare il più possibile ulteriori disagi ai pendolari, Trenitalia-Tper ha deciso di mantenere ancora il servizio sostituivo su gomma fino a quando la situazione non si sarà normalizzata.