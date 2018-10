Bomba bellica sulla Bologna-Verona, treni in ritardo e deviazioni

Un ordigno risalente all'ultimo conflitto mondiale è stato scoperto durante i lavori di potenziamento della linea ferroviaria, nel tratto tra San Felice sul Panaro e Crevalcore, a cavallo delle province tra Modena e Bologna, sulla Bologna-Verona.

La circolazione dei treni è rimasta sospesa e le frecce provenienti da e per Verona sono fatte transitare via Padova, mentre per il traffico locale si stanno predisponendo delle linee autobus sostitutive, tra Crevalcore e Poggio Rusco. Sul posto è presente il personale della Polizia ferroviaria di Milano. Non si conoscono ancora le tempistiche della rimozione dell'ordigno, ma sono previsti ritardi nei convogli da e per il capoluogo felsineo.