Stop treni Bologna-Vignola: disposti bus sostitutivi

Da domenica 9 giugno a sabato 7 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale la linea Bologna - Vignola sarà interessata da modifiche alla circolazione dei treni e autosostituzione con bus con le seguenti modalità.

I treni da Bologna fi fermano a Bazzano, mentre la tratta fino a Vignola sarà svolta con autobus sostitutivi in coincidenza presso la stazione di Bazzano.

In questo periodo, in aggiunta alle consuete fermate dei bus sostitutivi, viene istituita temporaneamente anche la fermata “Ceretolo Chiesa”, in Via Bazzanese in prossimità della Chiesa di Ceretolo.

