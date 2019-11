Treni, guasti sulla linea Milano-Bologna-Firenze: fino a tre ore di ritardo

Arriverà quasi alle 13 il Frecciarossa in partenza da Milano alle 6.30 di questa mattina e diretto a Roma Termini, ma la maggior parte dei treni, anche AV, sulla linea Milano-Bologna-Firenze fanno registrare almeno un'ora di ritardo.

Un inconveniente tecnico a un treno passeggeri, fermo fra Tavazzano e Rogoredo, sta causando ritardi per tutti i treni in arrivo dal capoluogo lombardo sin dalle 6.30 di questa mattina.

Inoltre, un guasto sulla Linea Direttissima Roma - Firenze, tra Campo di Marte e Rovezzano, sta rallentando fortemente il traffico ferroviario verso la capitale, dalle ore 8.15. I tecnici RFI sono intervenuti e stanno lavorando alla riparazione.

Dalle 10.45 sulla Linea Direttissima Roma - Firenze il traffico è rallentato, in direzione Firenze, per un guasto alla linea tra Settebagni e Capena. Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.