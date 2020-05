Coronavirus, nessuna misura anti-covid sui treni: la denuncia dei sindacati | VIDEO

I sindacati denunciano carenze nelle misure di sicurezza anti-Covid sui treni locali dell'Emilia-Romagna e si dicono pronti allo sciopero se non verrà posto rimedio. E' il segretario regionale della Faisa-Cisal, Maurizio Buzzoni, a chiedere l'intervento del prefetto di Bologna e della Regione "per imporre a Trenitalia-Tper il pieno rispetto delle norme", tutto questo "a garanzia della sicurezza sanitaria dell'utenza e dei lavoratori". Secondo la sigla dei ferrovieri la nuova azienda unica del trasporto locale "non sta adottando le dovute norme e linee guida per le misure di contenimento per la Fase 2 dell'emergenza Covid-19 per il trasporto pubblico ferroviario".

Tutto ciò "risulta una palese violazione delle norme in oggetto e dei contenuti del decreto" della Regione "in merito alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, per il mantenimento del distanziamento sociale, per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri e per gli obblighi dell'utenza nel rispetto delle regole e dell'utilizzo dei Dpi individuali", cioè le mascherine. "Si può vedere e constatare - si legge nella comunicazione al Prefetto - che non vi è nessuna indicazione nelle sedute e nei corridoi per il distanziamento sociale, nessuna indicazione interna per i comportamenti e l'obbligo dei Dpi individuali per l'utenza e nessuna cartellonistica interna ed esterna sulle porte per l'utilizzo in salita o discesa con le dovute istruzioni".

Su questo interviene il Movimento 5 stelle regionale che chiede di pretendere da Tper il rispetto delle norme di sicurezza individuate per l'emergenza Coronavirus a bordo dei treni che viaggiano sulle linee regionali. La consigliera regionale Silvia Piccinini: "La situazione descritta dai sindacati sulla mancanza di comunicazione a bordo dei mezzi, l'assenza di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento e l'inesistente segnaletica per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri è molto grave" spiega Piccinini.

In una fase così delicata, dove l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico da parte dei cittadini può essere ostacolato dalla paura di una più rapida diffusione del contagio, non possono essere tollerate situazioni di questo genere". "Chi non applica scrupolosamente tutti gli accorgimenti individuati per garantire sicurezza ai passeggeri - scrive la 5 stelle in una nota - produce un danno che rischia di essere davvero irreparabile. Perché quelle stesse persone, non sentendosi al sicuro a bordo di un treno, in futuro sceglieranno di muoversi con la propria auto, contribuendo così ad aumentare il traffico sulle nostre strade e a peggiorare la qualità della nostra aria".

Per questo Piccinini ha rivolto una interrogazione alla giunta Bonaccini. "Visto che stiamo parlando di una società pubblica, della quale la Regione detiene la metà delle quote, crediamo che il rispetto delle regole sia la condizione davvero minima che ci si possa aspettare. Non si può chiedere alle fabbriche, ai bar e ai ristoranti di fare ciò che poi il pubblico non fa". (Dire)

