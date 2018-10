Bomba sulla Bologna – Verona: sospesi anche oggi i treni fra San Felice e Crevalcore

"Per le difficoltà di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei pressi di Crevalcore incontrate dagli artificieri, la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Crevalcore e San Felice sul Panaro, linea Bologna – Verona, è attualmente sospesa in attesa di nulla osta da parte degli artificieri e delle Autorità competenti." Così l'ultimo aggiornamento di FS, ieri sera.

È stata convocata una riunione dalla Prefettura di Modena per pianificare le operazioni per la messa in sicurezza della zona e per il disinnesco definitivo dell’ordigno.

Bomba a Crevalcore: modifiche ai treni e bus sotitutivi per oggi 25 Ottobre

L’offerta - sottolineano dalle Ferrovie . è comunque riprogrammata fino alle ore 13.00 di oggi, 25 ottobre. I treni a lunga percorrenza continueranno ad essere deviati via Padova con un allungamento medio dei tempi di viaggio di circa 90 minuti.

I treni regionali sono attestati nelle stazioni di Poggio Rusco e Crevalcore ed è attivo un servizio sostitutivo con autobus.

Potenziata l’assistenza alle persone nelle stazioni di Bologna Centrale, Crevalcore e Poggio Rusco.