Pendolari Porrettana, lo sfogo del comitato: 'Linee in ritardo, lavori inutili?'

Ennesimo "lunedì nero" sulla linea ferroviaria Porrettana. Evidentemente, i lavori di manutenzione sono stati "forse davvero inutili. Tutto è tornato quasi peggio di prima". Il nuovo grido di dolore arriva, come sempre, dal comitato pendolari Porrettana, che snocciola ancora una volta un lungo elenco di convogli in ritardo ieri pomeriggio, tra Bologna e Porretta.

Si tratta di sette corse in partenza dal capoluogo emiliano, tra le 17:34 e le 21:04, con ritardi tra i nove e i 34 minuti. Altre cinque corse, in partenza invece da Porretta, tra le 18:21 e alle 21:22, hanno accumulato ritardi tra gli otto e i 33 minuti.

"Anche questa volta non si conoscono le cause dei ritardi- riferisce il comitato pendolari- dobbiamo prender atto che le nostre aziende ferroviarie non sono più capaci di garantire un servizio ferroviario decente e dignitoso agli abitanti della Valle del Reno e nessuno ci risarcirà di tutti questi disservizi". A maggior ragione, attacca il comitato, è "difficile esprimere la rabbia e la frustrazione dei pendolari che rientrano dopo una lunga giornata di lavoro e devono subire, ogni lunedì, il solito stillicidio di ritardi e disservizi". (San/ Dire)