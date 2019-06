Lavori sulla linea Porrettana: stop treni, pendolari in bus

La procedura per questi lavori di manutenzione è già "in stato avanzato" e la situazione "non è reversibile". Ci saranno dunque i pullman a portare i viaggiatori tra Porretta e Pracchia a partire dal 15 luglio e fino al 9 agosto. E' la risposta di Rfi alla Regione Emilia-Romagna che aveva chiesto di fare i lavori sulla ferrovia Porrettana "in orario notturno", lasciando circolare i treni tra Bologna e Pistoia anche durante l'estate.

Peccato che gli stessi pulmini dovranno percorrere strade secondarie, visto che la statale Porrettana è da tempo interrotta per una frana. Per il capogruppo di Sinistra Italiana in Regione Igor Taruffi, autore questa mattina di una interrogazione all'assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Donini durante il question time dell'Assemblea legislativa, la situazione "è assolutamente insostenibile. Non solo per le attività commerciali ma anche per quelle produttive". Per Taruffi almeno per quanto riguarda l'appennino bolognese Emilia e Toscana sono di fatto isolate tra loro. La Regione però non si è del tutto arresa: Donini spiega infatti che si sta valutando "se reiterare la richiesta" nei confronti di Rfi.

Da domenica 14 luglio treni sostituiti con bus

Lavori di rinnovo dei binari tra Pistoia e Porretta Terme della linea ferroviaria di valico Porrettana. Da domenica 14 luglio a venerdì 9 agosto, Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, realizzerà interventi per il rinnovo dei binari tra Pracchia e Porretta Terme e nella stazione di Piteccio.

Per consentire i lavori sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria sull’intera tratta.

I collegamenti saranno garantiti da un servizio sostitutivo con autobus. Gli orari potranno essere consultati nelle stazioni e su trenitalia.com.

Il periodo di esecuzione dei lavori è stato individuato da RFI di concerto con Trenitalia e Regione Toscana, per interferire il meno possibile con la stagione turistica e, contemporaneamente, garantire la chiusura dei cantieri in tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico.