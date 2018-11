Vandali sfasciano treni, corse dei pendolari in ritardo e danni ingenti

Treni in ritardo e danni ai convogli. E' il bilancio del violento raid vandalico avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, nella stazione ferroviaria di Rimini.

Secondo quanto riferisce RiminiToday, una banda di ignoti ha preso di mira tre convogli parcheggiati nello scalo ferroviario e, con una furia inaudita, hanno infranto i vetri delle carrozze. Il raid è stato scoperto solo stamane quando, le carrozze, sono state riaperte per far partire i regionali diretti a Bologna, Milano e Ravenna solitamente utilizzati dai pendolari.

Carrozze chiuse sul treno per Bologna

L'azione vandalica ha causato il ritardo di mezz'ora per i convogli diretti nel capoluogo lombardo e alla volta della città dei mosaici mentre, per quello diretto nel capoluogo emiliano, i danni hanno portato alla chiusura di diverse carrozze e, il treno, è partito con un numero di posti molto ridotto.

La conta dei danni

Secondo il bilancio di Trenitalia, 13 i finestrini e le porte danneggiati. Al danno economico per l'azienda si aggiunge quello provocato ai passeggeri delle corse in partenza alle 5.20 per Milano, alle 6.11 per Ravenna e alle 6.58 per Bologna. Una volta giunti a destinazione i treni sono stati inviati in officina per le riparazioni.