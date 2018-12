Operaio ferrovie muore investito: treni in ritardo sulla Bologna-Piacenza

Sta tornando progressivamente alla normalità il traffico ferroviario sulla Bologna-Piacenza, a singhiiozzo dalle nove di stamane per l’investimento mortale di un operario ferroviario 59enne a Fiorenzuola, nel piacentino. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 80 minuti, mentre sette regionali sono stati limitati nel percorso. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito.

Dalle prime informazioni, pare che l'uomo stesse eseguendo alcuni lavori lungo la linea ferroviaria che costeggia via Campo Sportivo: insieme a una squadra di operai era impegnato nella realizzazione di un basamento di cemento lungo il terzo binario, quando all'improvviso è stato investito da un treno merci in transito.

Come riporta Il Piacenza, sembra che il convoglio non si sia fermato, perché il macchinista non si sarebbe accorto dell'accaduto. Tutta la dinamica è comunque ancora al vaglio dei carabinieri del Norm di Fiorenzuola e della Polfer di Piacenza.