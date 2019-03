Treni in forte ritardo alla stazione di Bologna a causa di un incendio sui binari lungo la litoranea marchigiana. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco la vegetazione che costeggia la ferrovia, in via precauzionale è stato bloccato il traffico ferroviario, in supporto al personale di Senigallia sono intervenute due squadre anche da Fano e Pesaro.

Treni in ritardo anche da Milano e Parma.