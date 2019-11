Doppio guasto agli impianti, raffica di ritardi per treni Alta velocità

Raffica di ritardi nella serata di ieri per il traffico treni ad alta velocità a Bologna. Almeno sedici convogli hanno registrato ritardi superiori ai trenta minuti, intorno alle 21 di ieri. La situazione è stata particolarmente gravosa, a causa di alcuni guasti agli impianti di circolazione lungo un po' tutte le dorsali, con ritardi medi di 30 minuti che in diversi casi hanno toccato punte di 80.

Particolarmente impattante quello sulla Milano-Bologna, che ha creato il grosso dei ritardi, ma problemi si sono verificati anche sulla tratta adriatica e, per un breve periodo, anche tra Roma e Firenze. La situazione è poi via via rientrata nel corso della serata.