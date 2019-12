Terremoto Toscana: riaperto traffico treni AV e regionali, ci sono ritardi

Rfi informa che è stata riaperta la circolazione per la linea treni Alta Velocità Bologna-Firenze e, del pari, anche quella per la tratta convenzionale regionale Bologna-Prato e sulla Bologna-Pistoia. Il traffico era stato chiuso in via precauzionale questa mattina poco prima dell'alba, in seguito al terremoto registrato questa notte al Mugello.

Inevitabili i ritardi che hanno interessato sulla stazione di Bologna i convogli del primo mattino, con treni ancora non partiti e altri che viaggiano con un ritardo fino a punte di due ore. Proseguono le verifiche dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di RFI sulle seguenti linee, Prato – Firenze, Firenze - Faenza .

I tecnici di Rfi hanno scandagliato la linea su tutto il percorso e, a ora, hanno verificato l'efficenza delle linee. Il traffico ferroviario è in ripresa un po' ovunque.