Treni in ritardo per terremoto, da Trenitalia istruzioni per i rimborsi dei biglietti

Mattinata difficile per il trasporto ferroviario. Dopo la scossa di terremoto che ha colpito stanotte l'Appennino tosco-emiliano. Trenitalia ha comunicato che sta provvedendo all'assistenza dei passeggeri rimasti in stazione in segutio ai ritardi, con oltre 200 addetti e ha fornito istruzioni per i rimborsi del biglietto.

Il personale di Trenitalia -fa sapere l'azienda- è presente dalle prime ore della mattina per assistere i viaggiatori sia dei treni regionali della Toscana ed Emilia-Romagna sia dei treni a media e lunga percorrenza in tutte le stazioni servite dall’Alta Velocità.

Le informazioni sulla circolazione ferroviaria sono costantemente aggiornate sulla pagina Infomobilità del sito web trenitalia.com, sull’App Trenitalia e sul profilo Twitter @fsnews_it. È inoltre attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21. Sono previsti anche aggiornamenti attraverso mail, sms e il servizio Infopush dell’App Trenitalia.

Per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza: è previsto il rimborso del 50% del prezzo del biglietto, in bonus o denaro, per ritardi pari e oltre le due ore; il 25% del prezzo del biglietto, in bonus o denaro, per ritardi fra 60 e 119 minuti. Inoltre, per le Frecce di Trenitalia il rimborso del 25% del prezzo del biglietto, in bonus, per ritardi fra 30 e 59 minuti.

I viaggiatori dei treni a media e lunga percorrenza di Trenitalia che hanno rinunciato al viaggio hanno diritto al rimborso integrale del biglietto (da richiedere prima della partenza) o alla riprogrammazione del proprio viaggio