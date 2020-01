Guasti alla linea e convoglio, treni in ritardo

Disagi in mattinata per il traffico ferroviario. Sulla Bologna-Firenze e sulla Bologna-Venezia, rispettivamente per un guasto a un treno e per uno alla linea, Rfi riferisce di una dozzina di convogli che hanno accumulato ritardo fino a 30 minuti. Il disagio si è concentrato interamente nella tarda mattinata. La situazione è in via di ripristino. Qui di seguito i treni coinvolti:

FR 9473 Venezia Santa Lucia (11:22) - Roma Termini (15:00)

FR 9490/9412 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

FA 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25)

FA 9464 Roma Termini (8:30) - Venezia Santa Lucia (12:08)

RV 2230 Bologna Centrale (10:12) - Venezia Santa Lucia (12:20)

FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35)

FA 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

FR 9468 Roma Termini (10:30) - Venezia Santa Lucia (14:08)

FR 9524/9526 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10)

FA 9416 Napoli Centrale (9:09) - Venezia Santa Lucia (14:34)