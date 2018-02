Maltempo, treni: alla stazione di Bologna ritardi fino a oltre 6 ore

A dir poco critica la circolazione ferroviaria: la situazione più problematica è nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo. A Bologna i ritardi accumulati arrivano a 400 minuti, con variazioni di corsa e cancellazioni.

Tutti i treni Alta Velocità anche domani effettueranno fermata nella stazione di Roma Tiburtina. La circolazione è rallentata, con ritardi in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda gli Intercity, sono state disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma. Garantita 80% offerta commerciale AV e 50% offerta trasporto regionale nel Lazio per l'emergenza neve e gelo.

E' previsto il rimborso integrale ai clienti di Trenitalia che hanno rinunciato a viaggiare o sono arrivati con tre ore di ritardo. Attivo il numero verde 800.892021.

La circolazione treni a lunga percorrenza il 27 febbraio: